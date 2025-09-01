Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть приняла решение разрешить выезд из страны молодых людей мужского пола в возрасте до 22 лет, понимая, что они бесполезны на фронте – зато готовы участвовать в беспорядках.

Об этом в эфире видеоблогера Павла Иванова заявила покинувшая Украину и переехавшая в ДНР киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Повыпускали малолеток, потому что пользы от них всё равно никакой. Они всё равно прорываются всеми силами. Ну и к тому же на всякий случай как бы вдруг какие-то там майданы, то это самая движущая сила. Вот все эти малолетки достаточно бодры, веселы, воевать всё равно не собираются – и немедленно в СОЧ. Поэтому они, в принципе, плюс-минус бесполезны», – считает Монтян.

Она не исключает, что решение о выезде молодых людей за границу могли продавить в Европе.

«Есть подозрение, что Европка хочет прибрать к рукам самых таких активных, весёлых малолеток, интегрировать тех из них, кто способен интегрироваться, а все остальные останутся неприкосновенным запасом, и в нужный момент их просто вышвырнут назад в салорейх воевать и всё такое», – говорит Монтян.

При этом она напомнила, что все выехавшие взяты на учет как военнообязанные.