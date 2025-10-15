Мы оказались не готовы. Россия будет нас уничтожать – украинский эксперт
У России есть накопленный ресурс беспилотников и ракет, но она пока не применяет его, заняв выжидательную позицию.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский военный эксперт-авиационщик Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я ожидал, что сегодня будет достаточно мощная атака, потому что россияне к этому готовы – у них накоплены запасы «Шахедов», они могли бы это разбавить «Геранями» и по ракетному вооружению у них были такие мощности, но они этого не сделали. То ли они ожидают разговора Трампа с Путиным, то ли они ждут результатов переговоров Трампа с Зеленским – я не знаю.
Но возможности у русских есть, они этого не сделали, а в принципе, они должны были продолжать уничтожать нашу энергосистему и все наши энергетические мощности. И оказалось, что мы совсем не готовы ко встрече такой армии россиян, хотя мы об этом говорили еще полгода назад, год назад, что россияне будут это делать, и основной силой будут «Шахеды», и «Шахеды» будут в наибольшей степени нас уничтожать. И так оно пока что и есть», – заявил Криволап.
