Мы потеряли 10 километров под Запорожьем из-за действий «Рубикона», – украинский штурмовик

Украина потеряла сразу 10 километров на Запорожском направлении после того, как работать здесь начали бойцы российского подразделения «Рубикон».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военнослужащий батальона беспилотных систем 59 штурмовой бригады ВСУ Александр Карпюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Карпюка, бойцы «Рубикона» сделали неэффективной работу украинских дроноводов, взяв под контроль большое пространство над полем боя.

«Почему Запорожье – потому что на Запорожье та же проблема. Там мало сел, и подразделения, которые там стоят, там разная солянка.

Когда туда зашел «Рубикон», и все эти лысые посадки, хорошая видимость с дронов, потому что там поля, применил против нас, мы просто потеряли 10 километров.

И все это знают, и подразделения аэроразведки там буквально заблокированы. То есть, они очень сильно потеряли в эффективности, потому мы там все и потеряли.

А россияне, они как тараканы – если где-то прорыв, то все, они туда начинают загонять. Прощупали слабое место, и просто сыплют туда. То есть, им нужен оперативный прорыв», – жалуется Карпюк.