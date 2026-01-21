«Мы зря смеялись над русскими»: украинский командующий в панике от реактивных дронов России

Игорь Шкапа.  
21.01.2026 20:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 870
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия пока лишь тестирует применение реактивных беспилотников по Украине, дальше эта угроза станет намного серьезней.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Укринформу» заявил командующий беспилотных систем ПВО Украины полковник Юрий Черевашенко.

Россия пока лишь тестирует применение реактивных беспилотников по Украине, дальше эта угроза станет намного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Противник не такой бестолковый, как мы считали в начале войны и когда порой даже шутили. Это очень серьезная угроза. Это очень извращенные умы, работающие над машинами войны для убийства людей и тому подобное. Сейчас они очень масштабировали применение беспилотников. Поэтому силы обороны работают на грани своих возможностей», – сказал Черевашенко.

Пытаясь оправдаться за результативные российские удары, он пожаловался на погоду – дескать, туманы накладывают ограничение на применение ряда видов вооружений.

Он говорит, что пока русские лишь тестируют применение реактивных дронов, и не очень оптимистично смотрит в будущее, когда их производство будет поставлено на поток.

«Те реактивные шахеды, которые мы уже уничтожали, мы уничтожали достаточно обычными средствами, беспилотниками. И, конечно, в дальнейшем это будет очень серьезная угроза. На этом этапе мы пока протестируем эту угрозу. Она не является массовым явлением, они добавляются, но в дальнейшем это может представлять очень серьезную угрозу», – добавил Черевашенко.

По его словам, Украина рассматривает возможность разработки реактивных БПЛА-перехватчиков.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить