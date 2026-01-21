«Мы зря смеялись над русскими»: украинский командующий в панике от реактивных дронов России
Россия пока лишь тестирует применение реактивных беспилотников по Украине, дальше эта угроза станет намного серьезней.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Укринформу» заявил командующий беспилотных систем ПВО Украины полковник Юрий Черевашенко.
«Противник не такой бестолковый, как мы считали в начале войны и когда порой даже шутили. Это очень серьезная угроза. Это очень извращенные умы, работающие над машинами войны для убийства людей и тому подобное. Сейчас они очень масштабировали применение беспилотников. Поэтому силы обороны работают на грани своих возможностей», – сказал Черевашенко.
Пытаясь оправдаться за результативные российские удары, он пожаловался на погоду – дескать, туманы накладывают ограничение на применение ряда видов вооружений.
Он говорит, что пока русские лишь тестируют применение реактивных дронов, и не очень оптимистично смотрит в будущее, когда их производство будет поставлено на поток.
«Те реактивные шахеды, которые мы уже уничтожали, мы уничтожали достаточно обычными средствами, беспилотниками. И, конечно, в дальнейшем это будет очень серьезная угроза. На этом этапе мы пока протестируем эту угрозу. Она не является массовым явлением, они добавляются, но в дальнейшем это может представлять очень серьезную угрозу», – добавил Черевашенко.
По его словам, Украина рассматривает возможность разработки реактивных БПЛА-перехватчиков.
