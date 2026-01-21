«Мы зря смеялись над русскими»: украинский командующий в панике от реактивных дронов России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия пока лишь тестирует применение реактивных беспилотников по Украине, дальше эта угроза станет намного серьезней.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Укринформу» заявил командующий беспилотных систем ПВО Украины полковник Юрий Черевашенко.

«Противник не такой бестолковый, как мы считали в начале войны и когда порой даже шутили. Это очень серьезная угроза. Это очень извращенные умы, работающие над машинами войны для убийства людей и тому подобное. Сейчас они очень масштабировали применение беспилотников. Поэтому силы обороны работают на грани своих возможностей», – сказал Черевашенко.

Пытаясь оправдаться за результативные российские удары, он пожаловался на погоду – дескать, туманы накладывают ограничение на применение ряда видов вооружений.

Он говорит, что пока русские лишь тестируют применение реактивных дронов, и не очень оптимистично смотрит в будущее, когда их производство будет поставлено на поток.

«Те реактивные шахеды, которые мы уже уничтожали, мы уничтожали достаточно обычными средствами, беспилотниками. И, конечно, в дальнейшем это будет очень серьезная угроза. На этом этапе мы пока протестируем эту угрозу. Она не является массовым явлением, они добавляются, но в дальнейшем это может представлять очень серьезную угрозу», – добавил Черевашенко.

По его словам, Украина рассматривает возможность разработки реактивных БПЛА-перехватчиков.