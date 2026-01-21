США собираются навязать Путину нелегитимного Зеленского: Уиткофф проболтался, зачем нужен «Совет мира»

В случае провала заключения мира в украинском конфликте санкции не обязательно будут антироссийскими, но направленными на виновника срыва соглашений.

Об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью «Bloomberg», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая спросила, как усилятся антироссийские санкции, если не получится мирного соглашения. 

«А если произойдёт мирное соглашение? О, если не произойдёт, то – что же. Мы применили к ним довольно жёсткие санкции, я не уверен, каков будет план действий президента, если этого не произойдёт. Думаю, если этого не произойдёт, то многое будет зависеть от того – кто, по его мнению, несёт ответственность за то, что это не произошло.

Мы пытаемся достичь консенсуса, мы пытаемся добиться единодушия во мнениях. Мы направили президенту Путину приглашение присоединиться к «Совету мира». То же самое касается и Зеленского. Так что давайте надеяться.

Я хочу быть оптимистом, думаю, что мы получим положительный ответ от обоих, я верю в это», – ответил Уиткофф.

