Молдова завершит свой выход из СНГ в текущем году.

Об этом молдавский министр иностранных дел Михай Попошой заявил в эфире «Радио Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он объявил, что в феврале предложит парламенту Молдовы денонсировать соглашения, лежащие в основе участия страны в СНГ. Речь идет об Уставе СНГ и Соглашении о создании СНГ.

«Это будет означать, что Республика Молдова официально перестанет быть членом СНГ»,— сказал Попшой.

По его словам, Молдова уже денонсировала 71 из 283 соглашений в рамках СНГ, еще 60 готовятся к денонсации. Все это, по словам министра, позволит стране вступить в Евросоюз.

Решение о выходе из СНГ возмутило лидера молдавской оппозиции, бывшего президента Игоря Додона.

«Курс Майи Санду на разрыв отношений с СНГ и Россией проводится по указке западных кураторов и может привести нас к трагедии, которую переживает народ Украины. Он не соответствует желаниям большинства граждан», – написал он в своем телеграм-канале.

Однако генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что обращения о выходе Молдовы из Содружества не поступало. Юридически и фактически она остается членом организации так же, как и Украина.

С этим утверждением не согласен политолог Александр Носович.

«Молдова в СНГ была как Владимир Вольфович на аппарате ИВЛ в последние дни жизни. Теоретически он был жив, но… Так и Молдова. После откровений президента и премьера о присоединении к Румынии можно было принимать ставки, когда Кишинев начнет приводить в соответствие формальность с реальностью», – пишет Носович.

Действительно, одновременно с объявлением о выходе из СНГ министр Попшой обстоятельно объяснил, когда и как Молдова может присоединиться к Румынии. По его словам, для этого нужно, чтобы возникла экзистенциальная угроза молдавской государственности. Попшой убежден, что такая угроза может возникнуть, если Россия подойдет слишком близко к молдавским границам.

Вслед за молдавской президенткой Майей Санду и премьер-министром Александром Мунтяну министр и гражданин Румынии пообещал, что проголосует за унирю.

«Мысль ловится буквально на лету: молдавскую государственность следует ликвидировать только в случае угрозы молдавской государственности! Понятно? – Еще как понятно! Не защищать! Не отстаивать! Нет независимости – нет и экзистенциальной угрозы! Все же просто», – саркастически замечает экс-депутат Парламента РМ Марк Ткачук.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что за проектом вхождения Молдовы в состав Румынии стоит ЕС.

«Европейскому союзу не нужна независимая Молдова. Он стремится к полному разрушению ее государственности. Молдавский язык уже переименован в румынский, в школьных учебниках вместо истории Молдовы преподают историю Румынии, а нацистские пособники Гитлера типа Антонеску стали героями», – заявил министр на пресс-конференции.