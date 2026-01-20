Неожиданности исключены: Россия показала Китаю, что способна производить дроны самостоятельно

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России есть два завода по производству дронов, один из которых собирает продукцию из китайских комплектующих, а вот второй – полностью из российских.

На этот нюанс в эфире канала Новости Live обратил внимание украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая спросила, за счет чего России удается с каждым разом делать свои дроны все более опасными.

«С технологической точки зрения, им, конечно, очень сильно помогает Китай. Без этого россиянам было бы очень сложно», – сказал эксперт.

По его словам, в Китае РФ закупает антенны для противодействия РЭБ, реактивные двигатели, модемы управления, сервоприводы и так далее.

«Но россияне достаточно хитрые в этом отношении. Если, например, производство в Елабуге построено на китайских компонентах, то второе их производство происходит в Ижевске, это предприятие «Купол». И там россияне делают шахеды почти полностью на 100% из российских компонентов, хоть это им и дороже. Зачем им это нужно? Наверное, для того, чтобы показывать Китаю: вдруг что – мы будем продолжать самостоятельно дальше. Да, нам будет дорого, сложнее, но мы можем», – отметил эксперт.

Впрочем, он добавил, что пока есть возможность покупать дешевле, русским выгоднее брать эти комплектующие в Китае.