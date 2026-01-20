«Сбросили русофобов с российской шеи»: является ли потеря сербского NIS серьёзной утратой для России?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Газпром» и «Газпромнефть» продают свой контрольный (56,15% ) пакет в капитале сербской энергокомпании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») венгерскому государственному энергохолдингу MOL. Предварительное обязывающее соглашение подписано, сделку закроют в марте 2026 г.

Об этом говорится в публичном релизе NIS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В пресс-службе «Газпром нефти» информацию подтвердили.

Сделка происходит под давлением США, которые в прошлом году ввели санкции против NIS с требованием удалить российских собственников. Текст соглашения Белград направил на согласование в Вашингтон.

Изначально Сербия хотела национализировать NIS и выкупить долю российских собственников в этой самой доходной (до €3,3 млрд в год) в стране компании всего за €1 млрд.

«Газпрому» пришлось напоминать Белграду, что он продает Сербии газ со скидкой 40%. Поэтому контракт был продлен только в конце декабря 2025 года и только до марта 2026-го.

Политолог Юрий Баранчик считает, что участие в схеме Венгрии позволит российским акционерам продать свою долю не по совсем демпинговой цене.

«В остальном – всё плохо. Россия принимает как данность, что санкционный режим США способен управлять нашей собственностью даже в третьих странах. А мы ничем ответить не можем. Россия теряет не завод, а политико-энергетический рычаг на Балканах и доминирование на топливном рынке Сербии. Теперь этот рычаг будет шевелить кто-то другой», – написал Баранчик в своем телеграм-канале.

Напротив, балканист Никита Бондарев не считает, что уход России из NIS станет катастрофой во взаимоотношениях двух стран. Дело в том, что наличие российских собственников никак не влияло на гуманитарную политику сербской компании. Она не только не спонсировала пророссийские культурные мероприятия, но, напротив, финансировала русофобские СМИ.

«NIS, несмотря на то, что формально являлся российской компанией, был не свободен в том, как они распоряжались своими вложениями в гуманитарную сферу в Сербии. Они сами не решали ничего. Они давали деньги тому, кого люди из правительства Сербии или из правящей партии называли. Зачастую они давали деньги каким-то странным людям на довольно странные проекты. Зачастую деньги от российской компании NIS получали совершенно махровейшие откровенные русофобы, типа телеканала В92, которого, слава Богу, больше нет. До появления дочернего телеканала CNN главным рупором западников, атлантистов и русофобов был этот самый В92», – рассказал Бондарев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Неясным остается вопрос о том, какую нефть будет перерабатывать НПЗ NIS в Панчево. Собственной сербской нефти ему не хватит. Получать российскую по хорватскому нефтепроводу в Панчево он из-за санкций не сможет, а другая обойдется значительно дороже.

Ряд экспертов полагает, что NIS будет обеспечен арабской нефтью, потому что часть его акций покупает компания из ОАЭ. Другие надеются, что наконец будет построен прямой нефтепровод из Венгрии в Сербию длиной 100 км. Этот проект обсуждается с 2022 года, но не продвигается. Возможно венгерский собственник ускорит решение вопроса, и в Сербию ввернется российская нефть.