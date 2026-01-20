Молдова и СНГ: развод как формальность или шаг в никуда

Февраль может стать историческим месяцем для Молдовы: парламент страны приступит к рассмотрению документов о выходе из СНГ.

Кишинев заявляет, что усидеть на двух стульях больше не получится и что приоритет ЕС исключает членство в Содружестве.

О том, к чему может привести такое решение, говорим с экспертом Финансового университета при правительстве РФ, директором Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

– К каким последствиям приведет Молдову выход из СНГ? Что будет с двусторонними соглашениями с Россией, касающимися безвизового режима, пенсионного обеспечения, признания дипломов, трудовой миграции и т.д.?

– Выход Молдовы из СНГ – это скорее формальность, демонстративный шаг, который делается для того, чтобы за отсутствием реального прогресса в деле евроинтеграции показать населению движение в сторону ЕС. По их логике, двигаться прочь от России и ее интеграционных объединений – означает быть ближе к Европе. Выход из СНГ – это, в общем-то, еще и уступка требованиям Брюсселя, который ранее заявлял, что членство в СНГ и в ЕС несовместимы. Скорее всего, пылью в глаза вся эта история и завершится. Курс на выход из СНГ Кишинев последовательно осуществляет уже несколько лет. Всего Молдова подписала в рамках СНГ 283 соглашения, денонсировано было 71 из них и еще около 60 находятся в процессе денонсации. В большинстве своем это устаревшие документы, денонсация которых не сильно вредит экономическим интересам Молдовы. Впрочем, от шагов Кишинева, которые могут непосредственно бить по интересам населения, никто застрахован быть не может. Тут важно, как воспринимают подобную политику другие государства СНГ. Скорее всего, там понимают, что у власти в Молдове находятся временщики, политика которых не отражает позиции населения. Соответственно, там рассчитывают, что рано или поздно у власти в Молдове окажутся адекватные люди, которые станут работать на благо национальных интересов. Тогда уже можно будет восстановить все, что наломано.

– Как может отразиться выход из СНГ на механизмах поддержания мира в Приднестровье?

– Членство Молдовы в СНГ и миротворческая операция России на Днестре никак не взаимосвязаны. Россия осуществляет свою миссию в соответствии с Соглашением, подписанном президентами России и Молдовы 21 июля 1992 года. В тот момент Молдова еще не была страной-участницей СНГ. Полноценным членом Содружества она стала почти два года спустя – в апреле 1994 года. Поэтому региональная безопасность пострадать не должна.

– Недавно вброшена идея о ликвидации молдавской государственности через унирю с Румынией, но сам Бухарест к этому, похоже, не готов. Какими видятся перспективы евроинтеграции РМ с учетом событий в самой Европе? Не окажется ли так, что Молдова в итоге попадет в никуда?