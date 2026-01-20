Пока мы разрабатывали зенитные дроны, русские уже придумали, чем сбивать их – радиотехнолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В сфере военного производства Украина постоянно выступает в роли догоняющего Россию, что не оставляет шансов для победы.

Об этом в эфире канала Новости Live заявил украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я много раз говорил, что мы должны собрать лучшие умы страны – и думать на шаг вперед нашего противника, а мы все время их догоняем. А так победить очень сложно, когда мы работаем вдогонку», – признает укро-эксперт.

Он привел в пример ситуацию с зенитными дронами, которые внедрили ВСУ.