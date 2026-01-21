«Нам нет никакого дела до происходящего на Украине! Кстати, где Зеленский?» – Трамп не нашёл в зале киевского шоумена

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проблемами Украины должна заниматься Европа. А находящимся за океаном Штатам безразлична судьба «незалежной».

Об этом в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все было плохо в США, когда я пришел в офис. Я также унаследовал то, что происходит между Россией и Украиной. Если бы я был у власти, этого бы не было. Я Владимиру тогда говорил: Украина, конечно, для тебя больное место, но ничего ты с этим не сделаешь. Но потом я увидел, как это происходит. Байден и НАТО отдали 350 миллиардов Украине. Потрясающая цифра. И я видел, как это происходит, и я посмотрел на эту цифру, посмотрел на нашу инфляцию, на нашу экономику. Все было вне контроля», – сказал Трамп.

«Это Европа должна работать над Украиной. Потому что США находятся далеко. Между нами и Украиной огромный и прекрасный океан, так что нам нет никакого дела до происходящего там. В прошлом месяце на Украине погибла 31 тысяча солдат. В предыдущие месяцы гибло 27, 48 и 25 тысяч солдат в месяц. Это просто кровавая баня, и я хочу это остановить. Это молодые люди, родители ими гордятся, а затем через 2 недели им звонят и говорят: оторвало вашем сыну голову. Это самая ужасная война со Второй мировой. И Россия, и Украина потеряли огромное количество людей. Я общаюсь с Путиным, и считаю, что он хочет заключить сделку. И Зеленский, и считаю, тоже хочет договориться. Я с ним сегодня встречаюсь. Кстати, где он? Я это делаю, чтобы помочь Европе и НАТО», – подытожил Трамп.

Напомним, ранее Зеленский отказался ехать в Давос, сославшись на «дела в Киеве».