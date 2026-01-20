Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Суд в Киеве сегодня вернул в открытый режим рассмотрение дела Юлии Тимошенко, которую созданное американцами НАБУ обвиняет в попытке – за взятки переманить в свой лагерь депутатов Верховной рады из фракции Зеленского.

Тимошенко выступала с простуженным голосом и была в черной медицинской маске. Она заявила, будто бы подвергается репрессиям за противодействие «гибридной колонизации» Украины со стороны Запада, а также одновременно с учетом скорого объявления выборов после подписания «мирных соглашений».

«В парламенте принимаются законы и решения против национальных интересов. В ближайшее время выйду в большой эфир и покажу факты гибридной колонизации Украины. Приняты сотни законов. Мы подаем документы в Конституционный суд. Они сейчас накануне выборов и подписания мирных документов зачищают всех, кто стоит на идеологически других позициях. Практически все шесть лет идет гибридная колонизация», – сказала Тимошенко.

Она заявила, что Запад дает деньги Украине взамен на контроль над органами власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы даем вам 500 млн, а с другой стороны – примите закон, который забирает у Украины Конституционный суд», – обрисовала ситуацию Тимошенко.

По ее словам, «все политическое поле будет поделено на марионеток этой гибридной колонизации и на партии, которые отстаивают суверенитет Украины».