Нацистская Украина пробивает очередное дно

17.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

С 2014 года на Украине целенаправленно реализуется политика истребления всего, что не укладывается в «прокрустово ложе украинского национализма».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«На днях на границе Украины и России сотрудники СБУ задержали участника войны в Афганистане, бывшего заместителя гендиректора завода им. Малышева Михаила Исаева, который совместно с дочкой легендарного танкового конструктора Кошкина и ветераном Великой Отечественной войны возвращался с мероприятий, приуроченных к 77-ой годовщине Курской битвы.

Причина задержания – 50 медалей «75 лет Великой Победы», которые Исаев вез для вручения харьковским ветеранам ВОВ. Медали изъяли при обыске. Более того теперь «преступнику» инкриминируют статью 436-1 УК (изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики), что грозит заключением до пяти лет с конфискацией имущества», – заявил Муратов.

Он назвал данный инцидент характерным примером работы карательно-репрессивного механизма, в который превратилась СБУ в период правления постмайданной власти.

«И что бы Зеленский ни рассказывал о внутринациональном примирении, на практике реализуется политика истребления всего, что не укладывается на прокрустово ложе украинского национализма. При этом характерной чертой является политика двойных стандартов, когда внимание правоохранителей не привлекает поздравление Львовской администрации с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» или зигование ветерана этого подразделения во время награждения.

Безучастны силовые структуры к факельным шествиям с портретами Бандеры, использованию свастики, других фашистских символов, формы представителями праворадикальных организаций и многие другие факты, непосредственно подпадающие под действие указанной статьи УК», – отметил Муратов.

«В этой связи хочется поинтересоваться, когда Зеленский пойдет сбивать советскую символику с могилы деда, воевавшего в рядах Красной армии. И как быть с теми миллионами украинцев, которые свято чтят подвиг своих предков, освободивших мир от фашизма», – добавил общественник.

При этом он подчеркнул, что Донбасс никогда не примет попрание исторической памяти и традиционных ценностей, что через своих сатрапов на Украине навязывает Запад.

«Во многом именно потому наши пути разошлись в 2014 году, а подобные беспрецедентной низости инциденты только углубляют этот разлом», – заключил Муратов.