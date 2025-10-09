Нас усыпляют «Томагавками»: украинские «Фламинго» лучше! – тягнибоковец собрался «поставить русских на колени»

Игорь Шкапа.  
09.10.2025 17:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 375
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине нужно думать не о поставках американских ракет, а об ударах по российским НПЗ своим более мощным дадьнбойным оружием.

Об этом заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев.

Он говорит, что Украина, используя дальние дроны, «фактически положила нефтеперерабатывающие предприятия РФ».

«И у меня надежды, что именно «Фламинго» будет тем решающим аргументом украинской стороны, которые заставят страну-оккупанта пойти на определенные уступки в моменте окончания войны», – рассуждал Снегирев.

При этом он говорит, что боевая часть ракет «Фламинго», скорый выпуск которых анонсирует Киев, – более тонны, предлагая представить, какие последствия вызовет попадания даже одной такой ракеты по российскому НПЗ, которых в России не так много – около 50.

«Об этом надо говорить! А мы наблюдаем в украинских СМИ бурное обсуждение темы возможного предоставления «Томагавков». У «Томагавка» дальность поражения полторы тысячи км и боевая часть – 500 тонн. Нас хотят усыпить или отвлечь внимание от «Фламинго». В чем вопрос?», – недоумевает Снегирев.

Метки: , ,

