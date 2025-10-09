Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно думать не о поставках американских ракет, а об ударах по российским НПЗ своим более мощным дадьнбойным оружием.

Об этом заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что Украина, используя дальние дроны, «фактически положила нефтеперерабатывающие предприятия РФ».

«И у меня надежды, что именно «Фламинго» будет тем решающим аргументом украинской стороны, которые заставят страну-оккупанта пойти на определенные уступки в моменте окончания войны», – рассуждал Снегирев.

При этом он говорит, что боевая часть ракет «Фламинго», скорый выпуск которых анонсирует Киев, – более тонны, предлагая представить, какие последствия вызовет попадания даже одной такой ракеты по российскому НПЗ, которых в России не так много – около 50.