Натовский генерал уличил Эстонию в неадекватной лжи
Истерика правительства Эстонии по поводу пролета российских истребителей вдоль границ страны на этой неделе была неадекватной.
Об этом четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В данном случае российские самолеты летели параллельно с 12-мильной зоной, но в двух милях от нее в воздушном пространстве России и Эстонии. На карте четко видно, что они всегда летели параллельно, а не в направлении Эстонии. Правительство Эстонии не заявляло, что был очевидный умысел атаковать», – отметил Куят.
Он считает, что в такой ситуации действуют обычные правила патрулирования воздушного пространства.
«Именно это и произошло. Пилоты НАТО выполнили свои обязанности, а российские пилоты отреагировали соответствующим образом. Сбивать самолет можно только в том случае, если будет доказано и очевидно, что он собирался атаковать», – сказал Куят.
