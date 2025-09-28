Натовский генерал уличил Эстонию в неадекватной лжи

28.09.2025 16:59
Истерика правительства Эстонии по поводу пролета российских истребителей вдоль границ страны на этой неделе была неадекватной.

Об этом четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В данном случае российские самолеты летели параллельно с 12-мильной зоной, но в двух милях от нее в воздушном пространстве России и Эстонии. На карте четко видно, что они всегда летели параллельно, а не в направлении Эстонии. Правительство Эстонии не заявляло, что был очевидный умысел атаковать», – отметил Куят.

Он считает, что в такой ситуации действуют обычные правила патрулирования воздушного пространства.

«Именно это и произошло. Пилоты НАТО выполнили свои обязанности, а российские пилоты отреагировали соответствующим образом. Сбивать самолет можно только в том случае, если будет доказано и очевидно, что он собирался атаковать», – сказал Куят.

