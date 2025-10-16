Нефтяной рынок ждет шок без России – украинский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если предположить, что российскую нефть удастся полностью исключить с рынка, то его ждет шок и стремительный рост цен, что невыгодно для США.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

