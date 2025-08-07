Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад начал синхронную кампанию принуждения России к «похабному миру». Из Киева звучат угрозы нанесения ударов «вглубь» российской территории (очевидно, тайно поставленными НАТОвскими ракетами). Одновременно принадлежащий немецкому медиа-концерну Axel Springer SE популярный польский портал Onet.pl опубликовал сценарий заморозки, не решающий ни одну из главных задач СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Портал уверяет, будто «Россия панически боится давления США», ведь санкции, которыми угрожает Дональд Трамп сулят «крах российской экономики и бюджета». Утверждается, что предложения США якобы предусматривают:

«Перемирие на Украине, а не мир, фактическое признание российских территориальных завоеваний (отложив этот вопрос на 49 или 99 лет), снятие большинства санкций, наложенных на Россию, а в перспективе также возвращение к энергетическому сотрудничеству, то есть к импорту российского газа и нефти. В пакете нет никаких гарантий нерасширения НАТО, чего неизменно требуют россияне. Москва также не получила никаких обещаний прекратить военную поддержку Украины. Неясно, примет ли Россия указанное предложение», – пишет Onet.

Одновременно диктатор Зеленский отрапортовал, что военная верхушка в Киеве провела сегодня совещание, где обсуждались удары вглубь России – украинский официоз называет их на манер британских хозяев «дипстрайками».

«Попытки России затянуть войну будут иметь для нее свою цену», – угрожает Зеленский.

Впрочем, в результативность давления на Москву не верят даже на Западе. Владимир Путин, всего скорее, может объявить о краткосрочном перемирии, но будет уклоняться от остановки СВО, предостерегает бывший британский посол в Киеве Саймон Смит.

«Он вполне уверен в том, что время на его стороне, что ему нужно лишь продолжать давить и ждать, пока Украина и те, кто её поддерживает, сдадутся и уйдут, и тогда он победит… Может быть что-то вроде краткосрочного прекращения огня или соглашения о прекращении определённых видов военных действий».

Рупор глобалистов Washington Post признаёт, что Путину нужно гораздо больше, чем перечислено в «польском» плане.