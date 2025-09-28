Невозможно смотреть, как Гросси обнимается в Москве после Зеленского! – укро-дипломат

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гроссии ради своего переизбрания пытается заручиться поддержкой России.

Об этом в эфире львовского телеканала НТН заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Руководитель МАГАТЭ принимался здесь президентом Украины, обнимались, обнимались со всех боков. Где Гросси сейчас? В Москве. С кем обнимается? С Кириенко, который является одним из основных врагов Украины, который все сейчас планирует», – негодует дипломат.

Недоволен он и тем, что «Росатома» до сих пор нет в списке санкций.

«А Запорожскую станцию ​​они прямо сейчас на глазах хотят на себя переключить. И здесь Гроси, который обнимается на каком-то там форуме в Москве, кажется. И это ужасно. Эти новые картинки меня просто очень раздражают, потому что это абсолютная недооценка ситуации.

Я понимаю, что Гросси хочет стать следующим генсеком. Я прекрасно понимаю, что без Москвы он этого не сделает. Но почему Украина должна быть частью карьерного роста Гросии», – возмущается Чалый.