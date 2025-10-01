«Никто не готовится, укрепления не возводятся» – генерал ВСУ ждёт нового наступления на Киев

Вадим Москаленко.  
01.10.2025 20:54
  (Мск) , Киев
Украинское руководство никак не готовится к новому широкомасштабному наступлению российской армии на Киев.

Об этом на канале «НТА» заявил генерал ВСУ, бывший замкомандующего сил ССО и экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть ли угроза наступления на Киев? Это зависит не только от наступательных возможностей России, но и от возможности нашей власти организовать подготовку населения, экономики и фортификаций. Нужны постоянные тренировки, постоянная пропаганда.

К сожалению, на уровне государства этого системно не проводится. Только рассказывают, какие мы молодцы», – негодовал Кривонос.

«Надо задать вопрос. Почему дороги от Чернобыля до Киева в идеальном состоянии, а стратегически важные для ВСУ дороги от Яворова до Львова полностью разбиты с плохой пропускной способностью?

Война без экономики и без логистики невозможна. Но наша власть, к сожалению, этого не понимает, а рассматривает войну как способ достижения каких-то преференций», – резюмировал генерал.

