«Никто не готовится, укрепления не возводятся» – генерал ВСУ ждёт нового наступления на Киев

Украинское руководство никак не готовится к новому широкомасштабному наступлению российской армии на Киев.

Об этом на канале «НТА» заявил генерал ВСУ, бывший замкомандующего сил ССО и экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть ли угроза наступления на Киев? Это зависит не только от наступательных возможностей России, но и от возможности нашей власти организовать подготовку населения, экономики и фортификаций. Нужны постоянные тренировки, постоянная пропаганда.

К сожалению, на уровне государства этого системно не проводится. Только рассказывают, какие мы молодцы», – негодовал Кривонос.