Минувшей ночью в Стокгольме квадрокоптер сбросил на территорию российского посольства контейнер с красной краской. Второй – с муляжом взрывного устройства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Власти Швеции, прикрываясь «верховенством права», позволяют запугивать российских дипломатов, заявил «ПолитНавигатору» руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Он напомнил, что Швеция, подписавшая Венскую конвенцию 1961 года, обязана обеспечивать неприкосновенность дипмиссий.

«Счёт атак идёт на десятки. С мая 2024 по май 2025 года – 11 нападений дронами. Только за один месяц 2025 года – снова 11. Расследования шведской полиции ни к чему не приводят. Ни одного арестованного. Десятки атак – и полная безнаказанность. Это не некомпетентность, – как выразилась Мария Захарова, – это «неспособность или нежелание расследовать преступления».

Особенно цинично на фоне того, что Швеция вступила в НАТО. С 1 июля в стране ввели новые ограничения для российских дипломатов – запретили вид на жительство и покупку недвижимости. А на следующий день – атака дронов. Совпадение? Вряд ли.

Почерк знакомый. Украина, проигрывая на фронте, переносит войну в дипломатическую сферу. Сначала дроны атаковали посольство в Кишинёве, теперь – Стокгольм. Красная краска и муляжи – не хулиганство, а отработанная технология запугивания. Запад, который так любит «верховенство права», закрывает на это глаза. Для Израиля – соблюдают Венскую конвенцию. Для России – нет. Где санкции против тех, кто атакует дипмиссии? Молчат.

Швеция больше года не может обеспечить безопасность российского посольства. Это не случайность. Это сигнал: Запад готов поощрять любые провокации против России».