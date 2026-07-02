О разрыве с Россией пожалеют многие поколения – финский военкор

Максим Столяров.  
02.07.2026 18:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Спецоперация, Торговля, Украина, Финляндия


Россия временно приостановила движение на семи железнодорожных пунктах пропуска, граничащих с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Это решение может оказаться губительным для экономики русофобствующих стран, заявил военкор из Финляндии Кости Хейсканен в комментарии «ПолитНавигатору».

Россия временно приостановила движение на семи железнодорожных пунктах пропуска, граничащих с Финляндией, Эстонией и...

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«Финляндия додразнила Россию, и Россия закрыла свои границы для перевозки товаров. Например, до сих пор через Вайниккалу ежедневно проходило около пяти поездов, перевозивших сырье, жизненно важное для ЕС (однако с 2023 года граница была закрыта для собственных граждан).

В последние годы трафик был сосредоточен на сырье для металлургической промышленности (особенно никелевой) и химической промышленности (аммиак, калий и удобрения).

Финское сельское хозяйство уже находится на грани гибели из-за роста цен на топливо и удобрения, и нам остается только надеяться, что это закрытие не станет последним гвоздем в крышку гроба.

Компания «Yara», единственный норвежский производитель удобрений в Финляндии, по-братски повысила цены на удобрения на 200-300% от уровня 2021 года», – сообщил Хейсканен.

«Закрытие ж/д переходов между Финляндией и Россией означает для финских заводов Транссибирский тупик! Россия перекрывает ключевые железнодорожные ворота в Европу с 1 июля. Как теперь получать минеральные удобрения, металлы – будет большим вопросом.

О разрыве отношений с Россией в Финляндии будут сожалеть еще долгое время. Торговля и туризм хиреют, поэтому в результате разрыва отношений экономика Финляндии на десятилетия вперед останется в плачевном состоянии.

В то же время, финские экономисты заявляют, что сейчас будет бум в финской экономике. Но какой может быть бум, если всё пограничье вымерло. То есть, финны сами режут сук, на котором сидели, и хорошо жили. И скоро уже навернутся с него», – подытожил Хейсканен.

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