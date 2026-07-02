Россия временно приостановила движение на семи железнодорожных пунктах пропуска, граничащих с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Это решение может оказаться губительным для экономики русофобствующих стран, заявил военкор из Финляндии Кости Хейсканен в комментарии «ПолитНавигатору».

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«Финляндия додразнила Россию, и Россия закрыла свои границы для перевозки товаров. Например, до сих пор через Вайниккалу ежедневно проходило около пяти поездов, перевозивших сырье, жизненно важное для ЕС (однако с 2023 года граница была закрыта для собственных граждан).

В последние годы трафик был сосредоточен на сырье для металлургической промышленности (особенно никелевой) и химической промышленности (аммиак, калий и удобрения).

Финское сельское хозяйство уже находится на грани гибели из-за роста цен на топливо и удобрения, и нам остается только надеяться, что это закрытие не станет последним гвоздем в крышку гроба.

Компания «Yara», единственный норвежский производитель удобрений в Финляндии, по-братски повысила цены на удобрения на 200-300% от уровня 2021 года», – сообщил Хейсканен.