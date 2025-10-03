Облом для Зе-банды: С декоммунизированными электростанциями ублажить Трампа не выйдет
Удары российской армии по объектам украинской энергетики лишили ее практически половины мощностей генерации. Без восстановления этих объектов добыча полезных ископаемых в рамках ресурсной сделки с США будет невозможна.
Об этом в ходе конференции с представителем украинского правительства заявила эксперт американского Центра стратегических и международных исследований Грейслин Баскаран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Энергетическая система Украины постоянно подвергается атакам, ущерб от которых оценивается более, чем в 36 миллиардов долларов. Добыча полезных ископаемых – одна из самых энергоемких отраслей в мире, на которую приходится почти 40% промышленного потребления энергии и 15% мирового производства электроэнергии.
Однако, из-за оккупации, разрушений, ракетных ударов Украина потеряла почти половину своих мощностей по производству электроэнергии. Сейчас страна производит менее половины электроэнергии, чем до войны.
Без восстановления энергетической инфраструктуры Украина не сможет возобновить добычу полезных ископаемых и долгосрочное производство», – заявила Баскаран.
