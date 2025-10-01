Офицер ВСУ: От «Томагавков» будет больше шума, чем эффекта

Вадим Москаленко.  
01.10.2025 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 396
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Передача ВСУ американских ракет «Томагавк» – это будет больше медийным шагом, поскольку в предполагаемых количествах это оружие не сможет ни повлиять на российский ВПК, ни поменять ход войны.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Передача ВСУ американских ракет «Томагавк» – это будет больше медийным шагом, поскольку в предполагаемых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Томагавк» большой погоды не сделает. Я не думаю, что нам их дадут тысячи, а если дадут сотню, ну, это сотня поражённых объектов. Точнее, сотня поражений. Потому что, допустим, для уничтожения такого завода, как в Елабуге, нужно десятка два «Томагавков». И тогда относительно надёжно производственный цикл будет там остановлен…

Подспорье хорошее, но, на самом деле, от «Томагавков» больше шума, чем эффекта. Потому что двумя сотнями ударов в глубину России можно нанести экономический ущерб, который будет измеряться, может, десятыми или сотыми долями процента российского ВПК. А это на ход войны никак не повлияет», – рассуждал «Грин».

«Томагавк», в данном случае, это такое медийное оружие. Потому что это серьёзные ракеты средней дальности или даже выше средней дальности – но это аналоги «Калибров», в принципе», – добавил Бекренев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить