Онуфриенко: Единственный вариант прекращения войны – полный контроль над всей бывшей УССР

НАТОвский контингент в любом виде на оставшихся территориях Украины после заключения какого-либо договора с Киевом будет «очередным гнилым яблоком в подбрюшье России».

Об этом на канале «БелТА» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Макрон о желании отправить французские войска говорил ещё три года назад. Причём, тогда речь шла – «отправлю несколько тысяч прямо сейчас». Потом это трансформировалось – «ну, отправим после заключения мирного соглашения». Странно: вы же говорите, что «должны договариваться Киев и Москва». А вы тут причём? По крайней мере, должны предложить и Киеву, и Москве «как гарантов» отправить воинский контингент, – «давайте согласуем, какой он должен быть, из каких стран?». Ничего подобного! Понятно, [это делается] чтобы контролировать ситуацию не только своими администраторами во всех ключевых компаниях (сейчас везде сидят американцы), но и вооружёнными силами. Будем контролировать, охранять свои объекты, имущество, интересы», – рассуждал Онуфриенко.

Ведущий предположил, что потом туда «случайно» прилетит ракета, и никто не будет особо разбираться, чья она.