«Пенсионерам назначили смерть» – Тимошенко о «Це Европе», в которую сама затащила Украину
Юлия Тимошенко, чья партия была одной из главных участниц переворота 2014 года, теперь невесело оценивает реалии «европейской Украины» – в 2026 году более 70% украинцев окажутся за чертой бедности, сообщила она в эфире «Украинского радио».
Тимошенко заявила, что зарплаты индексируются только особо ценным для Зе-режима чиновникам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У чиновников, у работников банковой системы, часть силовых структур, и многие другие – расходы на заработную плату растут просто по экспоненте.
Например, НАБУ и САП – там от 200 до 300 тысяч гривен в месяц зарплаты. И таких структур много. То есть, кому-то денег хватает, и война не мешает каждый год повышать зарплаты на 20-30%» – сказала Тимошенко.
Другие же – в нищете.
«Нельзя делить страну на «чёрных рабов» и «белых», которые получают невероятные зарплаты. Если учителя получают меньше, чем уборщицы в Офисе президента, страна не воспитает своё будущее.
На базе этого бюджета у нас почти 70% людей за чертой бедности. Если человек получает меньше фактического прожиточного минимума, то он просто умирает от голода, холода, отсутствия лекарств.
Так вот, на Украине физиологический минимум для работающих – это 12045 гривен. А у нас минимальные зарплаты намного меньше. Бюджетники получают всего 28% от прожиточного минимума.
А с пенсионерами вообще треш. Для них прожиточный минимум – 7479 гривен. А минимальная пенсия – 2595. То есть, 34% прожиточного минимума. Они не выживут на такие деньги, им просто назначили смерть.
И тут же – учителя, учёные, работники сферы здравоохранения, они получают восемь тысяч с копейками», – подытожила Тимошенко.
