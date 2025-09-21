Петреуса осенило: «Я знаю, как победить Россию и наказать Путина!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Необходимо дать Киеву железные гарантии и вооружить ВСУ до зубов ракетами и средствами ПВО и ПРО, профинансировав это замороженными российскими активами.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус на Хельсинском форуме по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не думаю, что есть какая-то возможность прекращения боевых действий, пока Путин считает, что он всё ещё может добиться успехов на земле, даже ценой дополнительных потерь. Только когда баланс изменится, благодаря экономическому давлению и убедительным обязательствам по дополнительной поддержке, Москва увидит, что это не во благо России. В совокупности нам нужно сделать три вещи… Усилить Украину, задушить российскую военную экономику и наказать её пособников. А также обеспечить твёрдые гарантии для будущего Украины, как и рекомендовалось. Изменить реалии на поле боя, увеличить поставки Украине многоуровневой ПВО и ПРО, дальнобойных орудий и многого другого. И это включает в себя важность денег, которые фон дер Ляйен очень умело нашла – это замороженные российские резервы», – вещал Петреус.

По его словам, с начала СВО на Украине администрация Байдена вела себя крайне эффективно, но проблема была в том, что отдельные шаги, будь то танки «Абрамс» или истребители F-16, принимались слишком долго, задерживая и решения со стороны Европы.