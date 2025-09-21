Петреуса осенило: «Я знаю, как победить Россию и наказать Путина!»
Необходимо дать Киеву железные гарантии и вооружить ВСУ до зубов ракетами и средствами ПВО и ПРО, профинансировав это замороженными российскими активами.
Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус на Хельсинском форуме по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не думаю, что есть какая-то возможность прекращения боевых действий, пока Путин считает, что он всё ещё может добиться успехов на земле, даже ценой дополнительных потерь. Только когда баланс изменится, благодаря экономическому давлению и убедительным обязательствам по дополнительной поддержке, Москва увидит, что это не во благо России.
В совокупности нам нужно сделать три вещи… Усилить Украину, задушить российскую военную экономику и наказать её пособников. А также обеспечить твёрдые гарантии для будущего Украины, как и рекомендовалось.
Изменить реалии на поле боя, увеличить поставки Украине многоуровневой ПВО и ПРО, дальнобойных орудий и многого другого. И это включает в себя важность денег, которые фон дер Ляйен очень умело нашла – это замороженные российские резервы», – вещал Петреус.
По его словам, с начала СВО на Украине администрация Байдена вела себя крайне эффективно, но проблема была в том, что отдельные шаги, будь то танки «Абрамс» или истребители F-16, принимались слишком долго, задерживая и решения со стороны Европы.
«И это сильно подорвало возможности Украины в критический момент. Но сейчас самое время действовать в тех трёх областях, о которых я говорил. Чтобы изменить динамику на поле боя, сокрушить военную экономику России и преследовать её пособников.
А затем предоставить железные гарантии, которые предупредят Россию, что если они это сделают, то мы сделаем то-то и то-то. Тогда и только тогда Путин поймёт, что в его интересах либо прекратить наступление, либо, что ещё лучше, договориться о прекращении огня», – трепался бывший директор ЦРУ.
