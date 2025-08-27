Почему Россия не взяла бескровно весь Юго-Восток Украины в 2014 году
Россия могла в 2014 году бескровно взять практически всё Левобережье Украины, однако ряд факторов указывают на то, что ресурсов удержать новые территории могло не хватить.
Об этом на презентации книги «Холодный март 14-го» в Москве говорили её авторы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В 2014 году в России не было продовольственной безопасности, мы не обеспечивали себя даже мясными продуктами. Не было собственной банковой системы, независимой от кредитных карт. Вспомните, как вводились карты «Мир», как сопротивлялись, сначала заставляли госслужащих. Представляете, что такое лишить страну банковских карт? Пенсионер не получит пенсию. Все банковские переводы рушатся. И много чего ещё не было. Если бы санкции, которые ввели в 2022 году, ввели в 2014…
То есть всё просто. Можно было взять [Левобережье Украины]? Можно. Но тогда нужно военное положение, «всё для фронта, всё для Победы». [То есть можно было взять, нельзя было удержать] – да», – рассказал обозреватель Михаил Онуфриенко.
Его соавтор писатель Сергей Васильев указал на ещё один важный фактор.
«Это сейчас нельзя подтвердить или опровергнуть, что через линии спецслужб пошла информация непосредственно из Вашингтона и Лондона о том, что если Россия попытается сделать то, что сделали в Донецке и Луганске хотя бы ещё в одном [областном] городе, последует прямая агрессия со стороны НАТО, включая ядерное оружие. Говорил человек, который обличён большими званиями и с лампасами.
Может, так и есть, может, в то время была не только брешь в нашей продовольственной программе, но и брешь в нашей ПРО. Если помните, в то время наш южный фланг был практически не прикрыт, и только в 2018 г. мы поставили радар, который закрывал южные рубежи», – напомнил писатель.
