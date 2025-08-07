Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Многие западные наёмники разочаровываются после своих поездок на Украину, потому что их делают простыми пехотинцами.

Об этом в интервью западному публицисту Доминику Преслу заявил дважды воевавший на стороне ВСУ солдат словацкой армии Якуб Яйчай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Несмотря на ваш опыт службы в качестве офицера и руководства людьми, на Украине вы были простым пехотинцем. Каков этот опыт, вы хотели быть на более высокой должности?», – спросил ведущий.

Яйчай ответил, что ни на что не обижается и не собирается критиковать своих бывших командиров.