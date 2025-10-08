Под прикрытием «Томагавков» на Украину пойдет другое оружие

Игорь Шкапа.  
08.10.2025 15:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 912
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, США, Украина


Кроме ракет «Томагавк», у США достаточно средств поражения, которые могут быть переданы ВСУ.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме ракет «Томагавк», у США достаточно средств поражения, которые могут быть переданы ВСУ. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он скептически относится к заявлениям, что Украина получит в итоге «Томагавки».

«Я вполне допускаю, что под видом «Томагавков» могут какие-то другие средства передать. Например, можем предположить или оставим секретом. У Соединенных Штатов достаточный прайс или набор разнообразных средств поражения», – сказал полковник.

«Вполне возможно, что история с «Томагавками» закончится передачей каких-то других средств. То есть, решено «Томагавки» не передавать якобы, а передать другое. А сама история «Томагавков», по сути, есть прикрытием чего-то другого», – полагает Машовец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить