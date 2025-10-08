Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ, вопреки распространяемым со стороны Украины вбросам об окружении, продолжает наступать в районе Добропольского выступа.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очевидно, команда противника готовит широкомасштабную операцию наступательную в отношении Константиновки и Дружковки. Насколько я понимаю, одним из основных элементов будет концентрическое наступление через Часов Яр, это в полосе 3-й армии, и 8-й армии со стороны Торецка», – считает Машовец.

По его словам, российская сторона дожидается разрешения ситуации на Добропольском выступе и на Покровском (Красноармейском) направлении, чтобы использовать освободившиеся резервы.

Он отмечает, что на Добропольском выступе ситуация далеко не такая радостная для ВСУ, как это описывает военно-политическое руководство, а русские фактически сорвали попытку окружения, перебросив дополнительные силы.

«Более того, насколько я понимаю, командование 51-армии РФ не особо заморачивается с угрозой, продолжает активные наступательные действия по направлению на Родинское. Они имеют успехи в районе Новоэкономического. Они там фактически Николаевку, Новоэкономическое зачистили. А передовые группы уже у шахты западнее Новоэкономического по дороге на Мирноград. Они территорию шахты уже заняли», – говорит Машовец.

Он считает, что ВС РФ таким образом пытаются заблокировать северный участок Покровского укрепрайона ВСУ.