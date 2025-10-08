Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Славомир Ментцен, лидер польской партии «Конфедерация свободы и независимости», известной рядом антиукраинских инициатив, стал одним из кумиров молодых поляков.

Об этом с тревогой пишет «Европейская правда», являющая дочерним проектом антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда»

«Выборы президента Польши в 2025 году показали несколько неожиданных изменений общественного мнения. Одна из них – это высокая доля молодежи, которая отдала голоса за крайне правых кандидатов – в частности, за победителя выборов Кароля Навроцкого и лидера «Конфедерации» Славомира Менцена, идеологию которого левые поляки считают близкой к нацизму. А еще эти политики известны инициативами по ограничению прав украинцев в Польше. Парадоксально, но два года назад молодежь склонялась к поддержке главного оппонента этих политиков – «Гражданской коалиции» во главе с Дональдом Туском», – сокрушается «ЕП».

Соответствующую динамику показывает исследование, проведенное польским Фондом Стефана Батория. В интервью изданию New Eastern Europe социолог Павел Марчевский признал, что 38-летний Менцен действительно популярен у молодежи.

«Для них Менцен олицетворяет альтернативу мейнстриму политики. В глубинных интервью они говорили нам, что воспринимают его как «некоррумпированного«» – он не занимал высокие должности, не был запятнан политическими скандалами и не находится под контролем большой партии. Это чувство новизны имеет огромное значение для молодых избирателей. Их мотивация часто очень проста: они не хотят ни Туска, ни Качиньского. Они хотят кого-то нового, потому что чувствуют, что «старые политики» безразличны к их проблемам», – отмечает Марчевский.

При этом он признает, что молодежь, в отличие от старшего поколения, не особо переживает относительно [тиражируемых западной пропагандой] перспектив войны с Россией, поскольку считает, что Россия не рискнет пойти против НАТО.

«С миграцией ситуация совсем другая. Присутствие украинских мигрантов влияет на их повседневную жизнь – в школах, на рынке труда, даже в местных общинах. Это то, что они испытывают напрямую. Многие молодые люди скептически относятся к официальной статистике по количеству украинцев в Польше, потому что, как им кажется, они повсюду. Это чувство рождает тревогу. Иногда это страх конкуренции за рабочие места, иногда – злоба из-за якобы привилегированного отношения к украинцам. В результате готовность молодых поляков помогать украинцам заметно ниже, чем в целом по Польше», – отмечает социолог.

Он говорит, что такое отношение к украинцам не связано с ксенофобией, а зачастую следствие собственной экономической и социальной неуверенности молодежи.