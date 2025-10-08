«Пора тикать: от Одессы до Киева – жизни не будет» – экс-советник Кучмы
Российское командование нацелилось на логистические и энергетические объекты в половине регионов Украины.
Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В Москве приняли решение к зиме уничтожить источники теплоснабжения, электричества и транспортной логистики, что приведёт к фактически полному вымиранию этих регионов и городов. И полной деградации областей.
Это решение принято в отношении Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, и Киевской областей.
Одессу не так просто добить, там немножко по-другому. Возле Киева вообще будут все города выбиваться», – сказал Соскин.
Он подчеркнул, что население может оказаться не готово к такому сценарию, потому что клика Зеленского держит людей в неведении.
«Когда издают приказ не публиковать, что куда попало – для Путина и Московии это не тайна. А местному населению конечно, надо не говорить. Поэтому дурят просто украинцев, а московиты и так всё знают.
Можно чётко говорить, что эти области должны быть полностью уничтожены. Жить в них в декабре-январе – не знаю, как будет возможно. Сейчас дали оценку, что чтобы хоть как-то выдержать зиму и закупить газ, необходимо три миллиарда долларов. А их нет.
Так что в рамках инстинкта самосохранения даже думать не нужно, что тикать надо», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: