«Пора тикать: от Одессы до Киева – жизни не будет» – экс-советник Кучмы

Российское командование нацелилось на логистические и энергетические объекты в половине регионов Украины.

Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Москве приняли решение к зиме уничтожить источники теплоснабжения, электричества и транспортной логистики, что приведёт к фактически полному вымиранию этих регионов и городов. И полной деградации областей.

Это решение принято в отношении Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, и Киевской областей.

Одессу не так просто добить, там немножко по-другому. Возле Киева вообще будут все города выбиваться», – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что население может оказаться не готово к такому сценарию, потому что клика Зеленского держит людей в неведении.

«Когда издают приказ не публиковать, что куда попало – для Путина и Московии это не тайна. А местному населению конечно, надо не говорить. Поэтому дурят просто украинцев, а московиты и так всё знают.

Можно чётко говорить, что эти области должны быть полностью уничтожены. Жить в них в декабре-январе – не знаю, как будет возможно. Сейчас дали оценку, что чтобы хоть как-то выдержать зиму и закупить газ, необходимо три миллиарда долларов. А их нет.

Так что в рамках инстинкта самосохранения даже думать не нужно, что тикать надо», – добавил он.

