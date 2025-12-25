«Пора зачистить эту нечисть» – экс-всушник угрожает ТЦК самосудом
После окончания активных боевых действий тех украинских военкомов, которые не успеют сбежать из страны, ждёт самосуд.
Об этом на канале «Ukrainian Experts Talks» заявил экс-военнослужащий ВСУ, волонтёр Виталий Биляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«ТЦК начали такую бездеятельность, потому что люди сами начали нести деньги – и откупаться. Мы помним одесского военкома, а такие они все.
И выход тут один: когда закончится война, над этими людьми будет самосуд. Его устроят те же люди, которые им платили деньги», – сказал Биляк.
«А многие военкомы просто убегут отсюда. Просто покинут страну со всем награбленным.
Но нам всё равно нужна остановка войны, чтобы мы смогли выдохнуть, взять паузу – и очистить всю эту нечисть. Потому что если так продолжится, мы продержимся ещё… несколько лет», – подытожил он.
