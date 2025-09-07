«Потенциальные террористы!» – в Киеве требуют начать проверку телефонов родни пропавших ВСУшников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Родственники пропавших без вести или попавших в плен ВСУшников являются потенциальными «агентами Кремля», и поэтому должны находиться под контролем СБУ.

Об этом на канале «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас огромное количество людей, уязвимых для шантажа ФСБ. Семьи пропавших без вести и пленных – это уязвимая среда для провокационных террористических действий России. Они связываются по телеграм-каналам. Так, может, мы их закроем? Если у нас десятки тысяч убитых горем человек, я не хочу называть их потенциальными агентами Кремля, которых пытаются шантажировать ФСБшники», – вещал Луценко.

По его мнению, у «некоторых категорий граждан» пора начать проверять телефоны и другие гаджеты.