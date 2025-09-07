«Потенциальные террористы!» – в Киеве требуют начать проверку телефонов родни пропавших ВСУшников
Родственники пропавших без вести или попавших в плен ВСУшников являются потенциальными «агентами Кремля», и поэтому должны находиться под контролем СБУ.
Об этом на канале «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У нас огромное количество людей, уязвимых для шантажа ФСБ. Семьи пропавших без вести и пленных – это уязвимая среда для провокационных террористических действий России.
Они связываются по телеграм-каналам. Так, может, мы их закроем? Если у нас десятки тысяч убитых горем человек, я не хочу называть их потенциальными агентами Кремля, которых пытаются шантажировать ФСБшники», – вещал Луценко.
По его мнению, у «некоторых категорий граждан» пора начать проверять телефоны и другие гаджеты.
«Нужны профилактические проверки того, что происходит в телефонах подобной категории людей. Если мне скажут, что это невозможно… Потому что много людей – так ко всем поездкам политиков или журналистов на фронт приставляют сотрудников СБУ.
У нас не хватает государственной политики по работе с обиженными людьми, сыны и дочери которых пропали без вести», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: