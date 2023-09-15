Предатель русскоязычных Шуфрич получил «по заслугам» – Молчанов

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, к которому сегодня наведалась СБУ, а его самого теперь обвиняют в госизмене, получил по заслугам. Он полностью предал своих избирателей, голосовав за самые скандальные законы, наивно думая, что станет своим для Зе-команды, и сейчас расплачивается за свои действия.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Кирилл Молчанов.

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«Ситуация с Шуфричем простая – это человек, который предал своих избирателей, который в Раде «топил» за отмену 9 мая Дня Победы, за снос памятника Ватутину в Киеве, тотальную дерусификацию, переименование всех улиц. Рано или поздно он получил по заслугам по одной простой причине – потому что он никогда не будет своим для команды Зеленского.

Да, там часть депутатов бывшего ОПЗЖ создали какую-то свою группу и они, по сути, предали своих избирателей. Полностью отказались от поддержки Православной Церкви, защиты Лавры, за которую они топили годами, десятилетиями. Ну вот, рано или поздно приходит расплата.

Ничего не хочу говорить про Шуфрича потому что я его лично знаю, но человек заслужил за все свои деяния за последние полтора года. Так что, чисто по-человечески, мне его абсолютно не жалко», – заявил Молчанов.