Приднестровцев загнали в гетто – молдавский журналист

03.10.2025 16:31
Молдова, объявляя жителей Приднестровья своими гражданами, на деле в ходе последних парламентских выборов продемонстрировала, что относится к ним как людям второго сорта.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил кишиневский журналист Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда вот так ограничивается доступ этих людей на участки, ограничивается их участие во внутренней молдавской политике. Тем более, что мы знаем о многочисленных и очень финансово затратных проектах, которые долгие годы велись по укреплению доверия между двумя берегами, построению мостов и так далее. И тут перед ними просто опускают шлагбаум и говорят: «Чуваки, нет, вы не будете у нас тут голосовать, потому что каждый голос в эту компанию на вес золота, и каждый голос может нам помешать», – сказал журналист.

Он говорит, что в Молдове нет никаких законов, которые дискриминировали или поражали в правах приднестровцев.

«А значит, всё это делать не нельзя. Нельзя устраивать из Приднестровья электоральное гетто и сегрегировать их по принципу места жизни», – резюмировал Соловьев.

