Приднестровцев загнали в гетто – молдавский журналист
Молдова, объявляя жителей Приднестровья своими гражданами, на деле в ходе последних парламентских выборов продемонстрировала, что относится к ним как людям второго сорта.
Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил кишиневский журналист Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Когда вот так ограничивается доступ этих людей на участки, ограничивается их участие во внутренней молдавской политике. Тем более, что мы знаем о многочисленных и очень финансово затратных проектах, которые долгие годы велись по укреплению доверия между двумя берегами, построению мостов и так далее. И тут перед ними просто опускают шлагбаум и говорят: «Чуваки, нет, вы не будете у нас тут голосовать, потому что каждый голос в эту компанию на вес золота, и каждый голос может нам помешать», – сказал журналист.
Он говорит, что в Молдове нет никаких законов, которые дискриминировали или поражали в правах приднестровцев.
«А значит, всё это делать не нельзя. Нельзя устраивать из Приднестровья электоральное гетто и сегрегировать их по принципу места жизни», – резюмировал Соловьев.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: