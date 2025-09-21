Расист, который считает катастрофой не Великую депрессию, а развал СССР! – Петреус опять набросился на Путина

Максим Столяров.  
21.09.2025 18:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 26636
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Катастрофических событий в XX веке было предостаточно, но Владимир Путин ответил, что это распад Советского Союза. И большой ошибкой со стороны Запада не обратить на это внимание должным образом.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус на Хельсинском форуме по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Катастрофических событий в XX веке было предостаточно, но Владимир Путин ответил, что это распад...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У него искажённое представление об истории. Он расист и ревизионист. Послушайте, нам следовало бы внимательнее отнестись к его ответу на вопрос, какая геополитическая катастрофа была самой страшной в XX веке. Потому что было из чего выбирать – Первая мировая война, Вторая мировая война, Великая депрессия, Вьетнам – что угодно! Катастрофических событий было предостаточно, но он ответил, что это распад Советского Союза», – бесился американец.

«И с тех пор он пытается восстановить Советский Союз или Российскую Империю. И я думаю, что именно это объясняет его мышление, не говоря уже о бессердечии и жестокости человека, который был офицером КГБ и ведёт себя так, будучи президентом», – вещал иракский мясник Петреус.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить