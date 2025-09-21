Расист, который считает катастрофой не Великую депрессию, а развал СССР! – Петреус опять набросился на Путина
Катастрофических событий в XX веке было предостаточно, но Владимир Путин ответил, что это распад Советского Союза. И большой ошибкой со стороны Запада не обратить на это внимание должным образом.
Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус на Хельсинском форуме по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У него искажённое представление об истории. Он расист и ревизионист. Послушайте, нам следовало бы внимательнее отнестись к его ответу на вопрос, какая геополитическая катастрофа была самой страшной в XX веке. Потому что было из чего выбирать – Первая мировая война, Вторая мировая война, Великая депрессия, Вьетнам – что угодно! Катастрофических событий было предостаточно, но он ответил, что это распад Советского Союза», – бесился американец.
«И с тех пор он пытается восстановить Советский Союз или Российскую Империю. И я думаю, что именно это объясняет его мышление, не говоря уже о бессердечии и жестокости человека, который был офицером КГБ и ведёт себя так, будучи президентом», – вещал иракский мясник Петреус.
