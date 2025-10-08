России не составит труда потушить украинскую энергетику – киевский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина еще не ощутила в полной мере потенциальных возможностей России оставить подконтрольную Киеву территорию без света.

Об этом в беседе с переехавшей в Испанию украинской журналисткой Ланой Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

«Ситуация ещё пока не критическая, но осенне-зимний период только начинается. И, как мы видим, уже веерные отключения в Черниговской, Сумской областях… Полтава, Запорожье, Харьков – об этом прямо и мэр говорит, что это будет зима самая тяжёлая. Готовы ли мы к такому повороту? Технические и военные возможности у россиян есть выключить Украину», – сказал эксперт.

Он опасается, что удары будут наноситься по подстанциям, рапределяющим электроэнергию с АЭС.