«России выгодна нынешняя позиция Казахстана по СВО» – казахский марксист

Максим Столяров.  
07.10.2025 19:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 495
 
Дзен, Запад, Казахстан, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


После начала СВО на Украине и резкого введения антироссийских санкций Казахстан показал удивительный рост производства, даже той продукции, для которой у него не было мощностей.

Об этом на канале «Простые числа» заявил член марксистской казахстанской организации Қызыл Ту Алибек Тасыбеков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Казахстан начнёт всецело поддерживать Россию, идеологически во всём, это будет невыгодно российскому капиталу. Потому что против Казахстана введут санкции, и он не сможет быть хабом. То есть в данном случае нельзя сказать, что какие-то действия нашего правительства, которое пытается усидеть на всех стульях, когда они говорят, что мы поддерживаем антироссийские санкции и т.д., но по факту мы видим, что не совсем.

В каких-то частях они для галочки поддерживают, чтобы угодить западным партнёрам, но то, как российские товары маркируются как казахстанские и продаются… Свинец, топливо, ГСМ – внезапно, как только началась война на Украине, Казахстан начал производить всего гораздо больше, чего не мог производить в принципе, у нас нет таких мощностей. Это демаркировка российского под наше, и там очень много схем», – рассказал Тасыбеков.

Он согласился с ведущим, что такое явление можно назвать «параллельный экспорт», и повторил, что если бы Казахстан стал максимально открыто пророссийским, это было бы невыгодно, в первую очередь, российским властям и капиталу.

«Они бы не смогли так проводить «параллельный экспорт». Поэтому им выгодно, что Казахстан занимает такую позицию. Может быть, кто знает, в кулуарах они говорят – слушайте, давайте вы скажете вот так, чтобы не быть пророссийскими. Хотя, наша власть, она пытается усидеть на всех стульях», – добавил казах.

