«России выгодна нынешняя позиция Казахстана по СВО» – казахский марксист
После начала СВО на Украине и резкого введения антироссийских санкций Казахстан показал удивительный рост производства, даже той продукции, для которой у него не было мощностей.
Об этом на канале «Простые числа» заявил член марксистской казахстанской организации Қызыл Ту Алибек Тасыбеков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если Казахстан начнёт всецело поддерживать Россию, идеологически во всём, это будет невыгодно российскому капиталу. Потому что против Казахстана введут санкции, и он не сможет быть хабом. То есть в данном случае нельзя сказать, что какие-то действия нашего правительства, которое пытается усидеть на всех стульях, когда они говорят, что мы поддерживаем антироссийские санкции и т.д., но по факту мы видим, что не совсем.
В каких-то частях они для галочки поддерживают, чтобы угодить западным партнёрам, но то, как российские товары маркируются как казахстанские и продаются… Свинец, топливо, ГСМ – внезапно, как только началась война на Украине, Казахстан начал производить всего гораздо больше, чего не мог производить в принципе, у нас нет таких мощностей. Это демаркировка российского под наше, и там очень много схем», – рассказал Тасыбеков.
Он согласился с ведущим, что такое явление можно назвать «параллельный экспорт», и повторил, что если бы Казахстан стал максимально открыто пророссийским, это было бы невыгодно, в первую очередь, российским властям и капиталу.
«Они бы не смогли так проводить «параллельный экспорт». Поэтому им выгодно, что Казахстан занимает такую позицию. Может быть, кто знает, в кулуарах они говорят – слушайте, давайте вы скажете вот так, чтобы не быть пророссийскими. Хотя, наша власть, она пытается усидеть на всех стульях», – добавил казах.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: