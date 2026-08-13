Российская армия загоняет Украину в каменный век – Артамонов

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Российские атаки по украинским портам и идущим туда судам сделали для Украины невозможной серьёзную логистику и торговлю.

Об этом в эфире видеоблога Книжный день Центр × Delib заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я брал статистику месячной давности – мы где-то за неделю топили 15-20 судов. Это безумно. А один сухогруз, это реальная цифра, это 10 тысяч тяжелых грузовиков. То есть, надо пригнать 10 тысяч грузовиков на Украину по обстреливаемым дорогам, если мы утопили один сухогруз, чтобы просто доставить туда оружие. А мы сколько сухогрузов утопили за месяц! Так что сегодня крупнейшие морские перевозчики отказываются работать по черноморскому направлению. То есть это тотальный блэкаут, полная морская блокада, которая создана в ответ на действия той стороны», – сказал Артамонов.