Российская армия загоняет Украину в каменный век – Артамонов

Максим Столяров.  
13.08.2026 23:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские атаки по украинским портам и идущим туда судам сделали для Украины невозможной серьёзную логистику и торговлю.

Об этом в эфире видеоблога Книжный день Центр × Delib заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские атаки по украинским портам и идущим туда судам сделали для Украины невозможной серьёзную...

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«Я брал статистику месячной давности – мы где-то за неделю топили 15-20 судов. Это безумно. А один сухогруз, это реальная цифра, это 10 тысяч тяжелых грузовиков. То есть, надо пригнать 10 тысяч грузовиков на Украину по обстреливаемым дорогам, если мы утопили один сухогруз, чтобы просто доставить туда оружие.

А мы сколько сухогрузов утопили за месяц! Так что сегодня крупнейшие морские перевозчики отказываются работать по черноморскому направлению. То есть это тотальный блэкаут, полная морская блокада, которая создана в ответ на действия той стороны», – сказал Артамонов.

«И получается лобовое столкновение. Они пытаются ударить максимально, исходя из нацистской идеологии, по всему тому, где люди. Могут просто ударить жилой массив, аэропорт.

Мы в ответ уничтожаем любую логистику. И есть у нас еще одна правильная концепция.

Россия перешла ко второй волне реализации перехода военной экономики Украины в каменный век. Хотят воевать – пусть воюют каменными топорами. Потому что, в принципе, нет возможности на сегодня логистических поставок», – добавил он.

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