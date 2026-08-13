Удары по российским маркетплейсам не имеют существенного значения для российской экономики.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил депутат ВР прошлого созыва от БПП Сергей Хлань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хлань назвал украинские атаки на мараркетплейсы лишь «тактическими победами». По его словам, куда больший урон несет Украина от зеркальных шагов РФ.

«Сегодня у нас заблокирована Большая Одесса. Сегодня мы отрезаны от портов. Сегодня вся аграрная отрасль Украины, и это не 5% Wildberries в России, а это на сегодняшний день номер один валютных поступлений в страну, заблокирована.

Сегодня все аграрии на грани разорения. Вчера кабмин собирался с участием аграриев искать пути… и решили в следующий раз встретиться, чтобы продолжить договариваться. Результаты потрясающие. Аграрная отрасль сегодня на грани уничтожения», – сказал экс-депутат.