Соратник Порошенко: «Удары по Wildberries похоронили главный источник валюты для Украины»

Игорь Шкапа.  
13.08.2026 23:38
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Удары по российским маркетплейсам не имеют существенного значения для российской экономики.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил депутат ВР прошлого созыва от БПП Сергей Хлань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по российским маркетплейсам не имеют существенного значения для российской экономики. Об этом в...

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Хлань назвал украинские атаки на мараркетплейсы лишь «тактическими победами». По его словам, куда больший урон несет Украина от зеркальных шагов РФ.

«Сегодня у нас заблокирована Большая Одесса. Сегодня мы отрезаны от портов. Сегодня вся аграрная отрасль Украины, и это не 5% Wildberries в России, а это на сегодняшний день номер один валютных поступлений в страну, заблокирована.

Сегодня все аграрии на грани разорения. Вчера кабмин собирался с участием аграриев искать пути… и решили в следующий раз встретиться, чтобы продолжить договариваться. Результаты потрясающие. Аграрная отрасль сегодня на грани уничтожения», – сказал экс-депутат.

Он предупреждает, что скоро начнется массовое банкротство украинских аграриев.

«Порты большой Одессы стоят. Снова подвели очередное судно сегодня, которое пыталось зайти в порт Одессы. На сегодняшний день абсолютно стоят все порты Большой Одессы, и это гораздо хуже для экономики нашей страны, чем 5% для России», – приходит к выводу Хлань.

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English version :: Читать на английском Соратник Порошенко: «Удары по Wildberries похоронили главный источник валюты для Украины»

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