В российской армии технологические революции происходят каждые полтора месяца
Разработанные в России беспилотники уничтожили вражеской техники более чем на 50 млрд рублей за последние два года.
Об этом генеральный директор АНО «Центр беспилотных систем и технологий» Дмитрий Рубинштейн заявил на круглом столе в «Народном фронте», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У нас технологическая революция происходит в среднем раз в полтора месяца. Что-то придумали – через полтора месяца это совершенно другое изделие.
Тележки, БЭКи, беспилотники сейчас принципиально отличаются от того, с чем мы пришли в эту войну. Это просто другие изделия. Другая микроэлектроника, другая начинка. Очень высокотехнологичные решения применяются», – сказал Рубинштейн.
«Центр беспилотных систем и технологий» за три года объединил более 600 компаний, из них около 200 беспилотных. Они серийно выпускают 1,5 тысячи изделий для ЛБС – и «на острие научной мысли борются с противником».
English version :: Читать на английском В российской армии технологические революции происходят каждые полтора месяца