«Россия не уступит. Запад должен понять, на кого нарвался» – львовский русофоб запросил перемирия
Никакая западная помощь не поможет Украине переломить ход войны, поэтому Киев должен готовиться к унизительному мирному соглашению.
Об этом на канале «Анализируй» заявил украинский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наш потенциал, и потенциал России – даже нечего сравнивать. Нельзя дворовый футбол сравнивать с чемпионатом мира. Не те пропорции, и это нельзя было бы перекрыть, даже если бы полмира нам скидывалось.
Но мы живём в представлении о том, как должно быть, что должен быть достойный мир. Это ещё наложилось на увеличение наших дальнобойных возможностей, которые дарят иллюзию. Усиливает веру в возможный перелом.
Если смотреть глазами внешних аналитиков, которых у нас не цитируют – ничего не поменялось в войне. Она как была асимметрической, так и остаётся», – сказал Дроздов.
«Любое ухудшение для нашего врага будет в арифметической прогрессии ухудшением и для нас. Потому что врагу нужно будет это переламывать. Это не тот враг, который забьётся в угол и начнёт скулить.
Поэтому внешняя сторона должна предложить нашему врагу безусловные бенефиты. Нам это будет очень не нравиться, мы будем считать, что враг должен капитулировать – но этого, к сожалению, не будет. Он, не получив пряника, не пойдёт на перемирие.
Так что закулисные переговоры пускай продолжаются, нам нет смысла туда лезть», – подытожил он.
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