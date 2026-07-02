Никакая западная помощь не поможет Украине переломить ход войны, поэтому Киев должен готовиться к унизительному мирному соглашению.

Об этом на канале «Анализируй» заявил украинский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш потенциал, и потенциал России – даже нечего сравнивать. Нельзя дворовый футбол сравнивать с чемпионатом мира. Не те пропорции, и это нельзя было бы перекрыть, даже если бы полмира нам скидывалось.

Но мы живём в представлении о том, как должно быть, что должен быть достойный мир. Это ещё наложилось на увеличение наших дальнобойных возможностей, которые дарят иллюзию. Усиливает веру в возможный перелом.

Если смотреть глазами внешних аналитиков, которых у нас не цитируют – ничего не поменялось в войне. Она как была асимметрической, так и остаётся», – сказал Дроздов.