Россия перешла к показательной порке Украины

Россия показывает Европе, что ее города могут оказаться без доступа к свету, воде и канализации.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«РФ приняла решение подвести Украину этой зимой к тотальной гуманитарной катастрофе, которой не было в прошлом, просто отчётливо было видно, что нет таких ударов в прошлом году», – сказал Арестович.

Он говорит, что точно не нельзя сказать, почему в прошлом году не было таких ударов.

«Мы не знаем, что было по возможностям, что было по намерениям. Мы можем констатировать, что в этом году явно получше у них с этим. Не получше – поэффективнее намного», – признает экс-советник ОП.

Он не стал говорить, что эти действия стали ответом на удары по российским НПЗ. По его мнению, Россия таким образом оказывает давление как на украинские власти, так и на Европу, в частности перспективой новой волны украинских беженцев.