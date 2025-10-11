Россия перешла к показательной порке Украины
Россия показывает Европе, что ее города могут оказаться без доступа к свету, воде и канализации.
Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«РФ приняла решение подвести Украину этой зимой к тотальной гуманитарной катастрофе, которой не было в прошлом, просто отчётливо было видно, что нет таких ударов в прошлом году», – сказал Арестович.
Он говорит, что точно не нельзя сказать, почему в прошлом году не было таких ударов.
«Мы не знаем, что было по возможностям, что было по намерениям. Мы можем констатировать, что в этом году явно получше у них с этим. Не получше – поэффективнее намного», – признает экс-советник ОП.
Он не стал говорить, что эти действия стали ответом на удары по российским НПЗ. По его мнению, Россия таким образом оказывает давление как на украинские власти, так и на Европу, в частности перспективой новой волны украинских беженцев.
«И второе – оказать определённое необходимое воздействие на общественное мнение на Западе. Это как бы урок впрок. Они потом будут говорить, да не потом, прямо сейчас. Хотите, как в Украине? Хотите, чтобы Париж был без света, Берлин был без света, без канализации, без воды зимы? Нет? Давайте договариваться. Вот это логика. Показательная порка», – считает Арестович.
