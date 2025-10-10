Румыния на деньги из США будет производить у себя дроны для убийства граждан России

Анатолий Лапин.  
10.10.2025 13:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 290
 
Дзен, НАТО, Румыния, Украина


Киев и Бухарест договорились о совместном производстве дронов. Собирать их будут в Румынии по украинским технологиям, а финансирование на это планируют привлечь от «инвесторов» из США.

Об этом во время конференции в «Института Хадсона» заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев и Бухарест договорились о совместном производстве дронов. Собирать их будут в Румынии по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мой коллега, министр обороны Ионуц Моштяну, участвовал в двусторонних встречах в Украине, и теперь у нас есть общее предложение о создании совместного предприятия с Украиной, где дроны будут производиться в Румынии по общим технологиям. Это может заинтересовать инвесторов из США. Мы также рассматриваем возможность партнерства США в этой сфере в частном секторе», – заявила Цою.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить