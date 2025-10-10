Румыния на деньги из США будет производить у себя дроны для убийства граждан России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев и Бухарест договорились о совместном производстве дронов. Собирать их будут в Румынии по украинским технологиям, а финансирование на это планируют привлечь от «инвесторов» из США.

Об этом во время конференции в «Института Хадсона» заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

