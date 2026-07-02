Румынский вице-премьер: Общественность возмущена взрывом укро-дрона, но мы останемся друзьями с бандеровцами

Елена Острякова.  
02.07.2026 12:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 268
 
Дзен, Политика, Румыния, Украина


Власти Румынии находятся под давлением обеспокоенной общественности после взрыва украинского морского дрона в порту Констанцы и ждут от Киева извинений.

Об этом вице-премьер и глава МВД Румынии Кэтэлин Предой заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившими в Бухарест от имени украинского министра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Румынии находятся под давлением обеспокоенной общественности после взрыва украинского морского дрона в порту...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы, конечно, полностью понимаем драматическую ситуацию на Украине и важность борьбы, которую ведет Украина, противостоя агрессору. Мы готовы продолжать поддержку на самом высоком политическом уровне. Это не изменится, несмотря на недавние события. Но должен честно сказать, что инцидент с дроном вызывает огромные эмоции и опасения в Румынии. Общественное мнение ожидает не только объяснений этой ситуации, но и установления контекста и причины инцидента», – сказал Предою.

По его словам, количество взрывчатки в дроне составляло 500 кг. Удар пришёлся по портовым сооружениям и складам,  рядом находились объекты частной компании и военно-морской спасательной службы. Финансовые последствия «довольно серьезные».

Предою предложил впредь автоматически взрывать украинские дроны, если они случайно зайдут в румынские терводы, и при этом оставаясь друзьями с бандеровцами.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Румынский вице-премьер: Общественность возмущена взрывом укро-дрона, но мы останемся друзьями с бандеровцами

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить