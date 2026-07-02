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Власти Румынии находятся под давлением обеспокоенной общественности после взрыва украинского морского дрона в порту Констанцы и ждут от Киева извинений.

Об этом вице-премьер и глава МВД Румынии Кэтэлин Предой заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившими в Бухарест от имени украинского министра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, конечно, полностью понимаем драматическую ситуацию на Украине и важность борьбы, которую ведет Украина, противостоя агрессору. Мы готовы продолжать поддержку на самом высоком политическом уровне. Это не изменится, несмотря на недавние события. Но должен честно сказать, что инцидент с дроном вызывает огромные эмоции и опасения в Румынии. Общественное мнение ожидает не только объяснений этой ситуации, но и установления контекста и причины инцидента», – сказал Предою.

По его словам, количество взрывчатки в дроне составляло 500 кг. Удар пришёлся по портовым сооружениям и складам, рядом находились объекты частной компании и военно-морской спасательной службы. Финансовые последствия «довольно серьезные».

Предою предложил впредь автоматически взрывать украинские дроны, если они случайно зайдут в румынские терводы, и при этом оставаясь друзьями с бандеровцами.