«Русские нащупывают место и продвигаются в тыл ВСУ». Украинский штабист заговорил словами Путина

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Российская армия ставит задачу в Донбассе максимально продвинуться в тылы ВСУ.

Об этом в эфире видеоканала «Донбасс реалии» (проект нежелательной в РФ организации «Радио Свобода») заявил капитан штаба сформированного из нацистов запрещенной в РФ партии «Свобода» батальона Андрей Кривущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, какой участок Донбасса можно считать главным вектором российского наступления.

«Главного вектора как такового сейчас нет. Это весь регион Донбасса. У противника стоит задача до конца лета закрыть, полностью захватить Донецкую область. Наперед могу сказать, что этого у них не выйдет однозначно», – придумав на ходу якобы поставленные российским командованием сроки, оставляет лазейку для хоть какой-то «перемоги» нацист.

Далее он признает, что продвижение русских в Донбассе продолжается.

«Если противник нащупал тонкое место, и появилась какая-то лазеечка, то они будут перебрасывать с фланга войска в этот ручеек, который они нашли, чтобы максимально продвинуться вперед. Сейчас их тактика выглядит следующим образом – по типу, где ступила нога российского солдата, там территория Россия. Соответственно, их единственная задача сейчас – максимально продвинуться в наши тылы без боевых действий, захвата конкретных позиций, ключевых точек, высот. Просто двигаться вперед», – заявил Кривущенко.

Напомним, что слова «где ступила нога российского солдата, то наше» принадлежат президенту Владимиру Путину.