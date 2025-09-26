Рютте обещает за «недели и месяцы» придумать менее разорительную для НАТО технологию борьбы с русскими «Геранями»

Анатолий Лапин.  
26.09.2025 16:15
  Вашингтон
Просмотров: 110
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО нечем ответить на дешевые российские дроны, кроме как дорогостоящими ракетами, запускаемыми с самолетов. Но Альянс уже начал учиться у Украины, как противодействовать «Гераням».

Об этом в эфире телеканала Bloomberg заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это неразумно – постоянно сбивать дроны стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые стоят, возможно, полмиллиона или миллион долларов.

Поэтому наш верховный главнокомандующий в Европе вместе с коллегами, работающими над трансформацией, и все мы в НАТО быстро разрабатываем технологии. Учимся у украинцев, и в ближайшие недели и месяцы начнем применять эту новую технологию, чтобы наряду с традиционными способами борьбы с беспилотниками у нас была эта технология по перехвату дронов.

У нас есть совместный центр с Украиной, который находится в Польше, где мы учимся на уроках войны на Украине», – уверял Рютте.

