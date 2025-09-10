«Сакральные места»: на Украине опасаются территориальных притязаний Венгрии и Румынии

Венгерский премьер Виктор Орбан неспроста заговорил о разделе Украины на три части.

Об этом в эфире украинской журналистки Ланы Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это мадьярское злорадство, для венгров очень больная тема, поскольку это фантомные боли по Великой Венгрии. После Первой мировой войны Венгрия – одна из наиболее пострадавших в территориальном плане стран», – сказал Золотарев.

По его словам, «от большой Венгрии остались рожки да ножки».

«Собственно, про три части. Может быть, он мечтает о землях венгерских королей как раз под Мукачево, Виноградово. Венгерские жёны королей ездили рожать туда наследников, то есть Виноградово для них – это действительно сакральное место.

Но не стоит забывать о том, что дальше Хуст, Рахов… там мадьяра в помине не было. Но ни для кого не секрет, что венгры считают, что Закарпатье у них отторгнуто преступным сталинским режимом.

И как знать, спустя время не столкнёмся ли с тем, что в Бухаресте и в Будапеште начнут поднимать вопрос о том, что возвращайте то, что было у нас незаконно отобрано», – опасается эксперт.