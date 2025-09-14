Сержант ВСУ: «У нас обычные fpv-дроны не взлетают, а мы взялись за ракеты!»

Вадим Москаленко.  
14.09.2025 19:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 225
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Множество отечественных fpv­-дронов находятся на складах по той причине, что большая часть из них нерабочая.

Об этом на канале «Alpha media» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он согласился с утверждением, что армия в основном полагается на волонтёров, хотя, судя по тем цифрам, которые выделяют Украине, деньги у государства есть.

«Денег хватает, да. Выделяют на те же fpv-дроны. Приехала какая-то проверка, проверила – оказывается, на складах они лежат, но почему их не выдают? Да, потому что, оказывается, половина не прошли [испытаний], и они нерабочие.

От этого fpv-дрона только и требуется, чтобы он взлетел, я же понимаю, что даже бомбу уже вешают ребята [на передовой]. По сути, этот дрон даже не взлетает, понимаете?

Это просто платформа, которая должна взлететь со связью и пультом – и это мы не смогли сделать. Мы взялись за ракеты, а ещё fpv-хи не можем толком делать, платформу с пультом не можем сделать, то есть это как игрушка, а уже взялись за ракеты!» – возмущался ВСУшник.

«Это же основное оружие для «зныщення ворога» и техники, разведывательные дроны тоже. Это же всё покупается за счёт волонтёров, либо делаются какие-то сборы, чтобы закрыть тот или иной запрос», – пожаловался Чёрный.

