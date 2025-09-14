Сержант ВСУ: «У нас обычные fpv-дроны не взлетают, а мы взялись за ракеты!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Множество отечественных fpv­-дронов находятся на складах по той причине, что большая часть из них нерабочая.

Об этом на канале «Alpha media» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он согласился с утверждением, что армия в основном полагается на волонтёров, хотя, судя по тем цифрам, которые выделяют Украине, деньги у государства есть.

«Денег хватает, да. Выделяют на те же fpv-дроны. Приехала какая-то проверка, проверила – оказывается, на складах они лежат, но почему их не выдают? Да, потому что, оказывается, половина не прошли [испытаний], и они нерабочие. От этого fpv-дрона только и требуется, чтобы он взлетел, я же понимаю, что даже бомбу уже вешают ребята [на передовой]. По сути, этот дрон даже не взлетает, понимаете? Это просто платформа, которая должна взлететь со связью и пультом – и это мы не смогли сделать. Мы взялись за ракеты, а ещё fpv-хи не можем толком делать, платформу с пультом не можем сделать, то есть это как игрушка, а уже взялись за ракеты!» – возмущался ВСУшник.